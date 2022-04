Landbouwer in Gaza vindt 4.500 jaar oud beeldje: "De tand des tijds weerstaan"

Kanaän is de naam van het gebied waar nu het huidige Israël, de Palestijnse gebieden, Libanon en het westen van Jordanië en Syrië liggen. Het had een gunstige ligging op het kruispunt van verschillende culturen: de Anatolische (Turkse) in het noorden, de Mesopotamische (Irak en een groot deel van het huidige Syrië) in het oosten, de Egyptische in het zuiden en de Minoïsch-Kretenzische in het westen. Dat lokte heel wat handelaars. Kanaän was een doorgangsgebied voor belangrijke karavaan- en zijderoutes en was dus een rijke regio.

Ook de huidige Gazastrook, dat samen met de Westelijke Jordaanoever de Palestijnse gebieden vormt, maakte deel uit van Kanaän. Sinds 2007 wordt de Gazastrook gecontroleerd door de islamistische organisatie Hamas. De voorbije jaren flakkerde het geweld tussen militante organisaties in de Gazastrook en buurland Israël geregeld op. Op sociale media maken sommige inwoners de wrange bedenking hoe toepasselijk het is dat er nu een standbeeldje van de Kanaänitische godin van oorlog teruggevonden is.