Leuven koopt scanner aan om plastic beter te kunnen sorteren

“Uit een proefproject blijkt dat we materialen kunnen selecteren die we kunnen gebruiken om te 3D-printen. Zo hebben we bijvoorbeeld een bank geprint die volledig gemaakt is uit Leuvens plasticafval. En we gaan nu op zoek naar andere partners die met het plasticafval aan de slag kunnen gaan, om nog meer dingen te maken”, gaat van Oppens verder.

Met de aankoop van de scanner kunnen er ook mensen aan het werk gezet worden om de plastics te sorteren: “Het afval zal met de hand gesorteerd moeten worden, maar we hebben geen machines die dat kunnen en het is dus een ideale gelegenheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, daarin een job aan te bieden. Samen met het kringloopcentrum Vites, kijken we hoe we dat het beste gaan aanpakken.”

De NeoSpectra scanner kost zo'n 5.530 euro.