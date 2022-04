Louis Tobback over fusieplannen  Mechelen-Boortmeerbeek: "Bart Somers is onbevoegd" 

Louis Tobback (83) vindt het niet kunnen dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een persconferentie houdt om aan te kondigen dat Mechelen zou fuseren met Boortmeerbeek. "De wet waarin staat dat titelvoerende burgemeesters die bevoegdheden niet hebben, is nog door mij gehandtekend in 1989. Het zou ook al te gek zijn dat ze alle voorwaarden en afspraken in een tekst gieten die hij dan zelf als minister moet goedkeuren. Ik heb Somers al vaak geloofd voor zijn werk in Mechelen, maar nu gaat hij uit de bocht."