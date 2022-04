Man met verstandelijke beperking geëxecuteerd in Singapore

Nagaenthran Dharmalingam (34) zat al sinds 2010 in de dodencel in Singapore. De man, een Maleisiër, was in 2009 opgepakt nadat hij betrapt werd met 43 gram heroïne toen hij de grens van Maleisië naar Singapore overstak. Volgens de drugswetgeving van Singapore, een van de strengste ter wereld, riskeert wie meer dan 15 gram heroïne bij zich heeft, de doodstraf.

In hoorzittingen was bepaald dat Nagaenthran Dharmalingam een IQ van 69 heeft en dus een verstandelijke beperking heeft. Er kwam veel protest tegen de doodstraf, volgens internationale bepalingen is het executeren van mensen met een verstandelijke beperking verboden. Maar volgens de rechtbank wist de man goed wat hij deed.

Sinds 2011 kan de rechtbank in Singapore besluiten om de doodstraf om te zetten in levenslang, maar alle pogingen om in deze zaak levenslang of gratie te krijgen, haalden niets uit. Vorige maand werd het vonnis bekrachtigd en waren er geen verdere juridische stappen meer mogelijk.