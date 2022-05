Opmerkelijk: Internaat wint aan populariteit bij West-Vlaamse jongeren

Uitgerekend vanmiddag kwamen er op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk zo'n 2.000 West-Vlaamse internen naar het feest "Twope Zot" in Kortrijk. Een evenement voor alle leerlingen die op een internaat zitten in West-Vlaanderen. Rond de middag waren de internen uit het lager onderwijs aan de beurt. Daarna vierden de leerlingen uit het middelbaar.

Organisator Chris Parmentier is blij dat het evenement na 2 jaar weer kan doorgaan: "We hebben dit gemist. We vinden het altijd fijn als de jongeren bij elkaar kunnen komen. Deze teambuilding geeft een mooi beeld van hoe internen in elkaar zitten. Zij vechten voor elkaar en komen voor elkaar op."