Nergens beter dan thuis: onderzoek bevestigt dat huiskatten zelden ver uitzwerven

"Mensen zijn duidelijk erg nieuwsgierig naar wat hun kat doet als ze buiten is. Er was echt veel belangstelling", zei Haugaasen.

Nadat het verzamelen en analyseren van de gegevens afgerond was, kregen de katteneigenaars toegang tot de digitale kaarten waarop ze konden zien waar hun huisdier geweest was.

De onderzoekers wezen er ten slotte op hoe belangrijk de hulp van de eigenaars geweest is. "Zonder hen hadden we dit niet kunnen doen. En een bonus is dat we de gelegenheid gehad hebben veel families met kinderen te betrekken in ons onderzoek. Misschien hebben we daarmee enkele wetenschappers in de dop geïnspireerd?"

Het onderzoek van de NMBU-medewerkers is gepubliceerd in Scientific Reports. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van NMBU.