Studiebureau moet ondertunneling A8 in Halle onderzoeken: "Buurtbewoners en stad worden betrokken"

De ondertunneling van de A8 in Halle staat al even op de planning en is onderdeel van de werken aan de ring rond Brussel. Jaren geleden waren er al eens plannen klaar voor een ondertunneling, maar die bleken te duur. Voor een gedeeltelijke ondertunneling is er wel voldoende budget. Onder leiding van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, heeft De Werkvennootschap, een organisatie die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten, studiebureau Sweco aangesteld om een voorontwerp te maken.

Het studiebureau gaat eerst praten met alle betrokken partijen om vervolgens een voorontwerp en een projectnota te maken. Onder andere de buurtbewoners en de stad worden daarbij betrokken. Het resultaat moet een ontwerp worden om de A8 tussen de Brusselse Ring en het kanaal Brussel-Charleroi opnieuw in te richten.