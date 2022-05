Ook in kleinere gemeenten van Oost-Vlaanderen neemt sluikstorten toe. Vorig jaar meer GAS-boetes uitgeschreven

Ook voor sommige verkeersinbreuken kan de gemeente een overtreder straffen met een GAS-boete. In 2021 ontving de provincie 3.812 vaststellingen, in 2020 waren dat er 3.757. Let wel: Hamme, Waasmunster, Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele besloten recent om in te stappen in het GAS-4 systeem. Meldingen uit die gemeenten van september tot en met december zitten in de cijfers van 2021, maar niet in die van 2020. In totaal inden de gemeenten ongeveer 340.000 euro aan verkeersgerelateerde GAS-boetes in 23 gemeenten, een slordige 50.000 euro meer dan het jaar voordien. “Voor 3 gemeenten is de aansluiting bij GAS-4 gepland in de loop van 2022”, besluit het rapport. “We verwachten voor 2022 een verdere toename van het aantal dossiers."