Open Lesdagen in West-Vlaamse Vives hogeschool: "Meerwaarde om mijn keuze te maken!"

Leerlingen houden ook wel van zo'n Open Les dag. "Voor mij is het zeker een meerwaarde", zegt Benoit Inghels uit Roeselare. "Ik was eigenlijk al overtuigd om Verpleegkunde te volgen, maar deze dag bevestigt die overtuiging." Stef Bulcaen uit Ruiselede bracht al een bezoek aan een onderwijsinstelling in Melle. "Maar daar werd niet veel uitleg gegeven over de richting zelf. Hier hoop ik meer uitleg te krijgen, want ik zou graag tuinier willen worden." Sam De Wolf uit Lennik komt speciaal naar Roeselare om de vragen te stellen die je niet kwijt kan via de computer. "Deze richting lijkt me interessant, je krijgt gerichte info en kan vragen stellen om alles beter in te schatten. De richting, Groen Management, is wel iets wat ik later zou willen doen."