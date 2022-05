Parkeren in centrum Brussel vanaf 1 mei duurder

De grootste verandering vindt plaats in de vijfhoek van de stad Brussel en in de zone rond de Louizalaan en de Europese wijk van Kunst-Wet tot de Schumanrotonde: van groene zones worden dat grijze en dus duurdere, zones. In een grijze zone is de parkeertijd beperkt tot 4,5 uur, en betalen automobilisten het eerste uur 2 euro, de volgende drie uur telkens 3 euro en het laatste half uur 1,5 euro. Daarnaast moet er betaald worden tot 21 uur, en niet langer tot 18 uur.