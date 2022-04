Schildklierkanker, parkinson of baden in hertenbloed: geruchtenmolen over gezondheid van Poetin draait door

In zijn onderzoekdossier doet Project nog een andere bizarre bewering over Poetin: hij zou regelmatig baden in bloed gewonnen uit het gewei van Altajherten. Sjoigoe zou hem in het midden van de jaren 2000 met het gebruik hebben laten kennismaken.

Het bloed van de herten zou goed zijn voor het cardiovasculair systeem en het zou de huid verjongen. In het Altajgeberte is dan ook een hele industrie rond zulke baden ontstaan, al is die omstreden. Niet alleen ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs dat het bloed een positief effect op de gezondheid heeft, voor de dieren is de procedure een marteling.

De oogst vindt plaats in de lente wanneer het gewei van de herten nog zacht is en vol bloed zit. Met een zaag of een bijl wordt het afgehakt en daarna verwerkt. Volgens dierenrechtenactivisten is dit voor de herten het equivalent van het uittrekken van vingernagels bij de mens.