Politiezone Getevallei verhuist naar oude Vredegerecht in Tienen

“Aan de ene kant heeft Tienen ook een centrumfunctie en liggen de meeste werkopdrachten en interventies ook in Tienen, maar aan de andere kant heeft de stad ook een goede ontsluiting naar de andere gemeenten in de politiezone”, legt zonechef Stephan Gilis uit aan Radio 2 in Vlaams-Brabant. “Als we het gebouw niet in Tienen zouden zetten, moest er nog een extra kantoor komen in Tienen-centrum, en dan zitten we met een dubbele kost.”