Belgisch-Poolse tiener uit Aarschot, die nooit in Polen heeft gewoond, opgeroepen voor Poolse legerdienst

Het was even schrikken toen de 18-jarige Raulito Kurylo uit Aarschot een Poolse brief ontving waarin stond dat hij zich bij het Poolse leger dient aan te sluiten. "De dienstplicht in Polen is in 2009 afgeschaft", weet Raulito, "maar in tijden van oorlog kan de dienstplicht tot 24 jaar opnieuw worden ingevoerd."

De tiener heeft een Poolse vader, maar woont al zijn hele leven in België. "Ik spreek zelfs geen Pools. De enige band die ik met het land heb, is door mijn grootouders die er nog wonen". Volgens Het Laatste Nieuws wist Raulito dat hij een Poolse geboorteakte had en heeft hij er ook een tweede adres. "Mijn grootouders wonen in Polen bij de grens met Oekraïne en blijkbaar staat mijn tweede adres op hun adres."