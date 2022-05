Reconstructie moet uitwijzen wie welke rol speelde bij steekpartij waarbij tiener uit Oostkamp omkwam

In Oostkamp werd deze middag een reconstructie gehouden van een steekpartij waarbij een jongen van 15 jaar om het leven kwam. De feiten vonden plaats in september tijdens een verjaardagsfeestje. Om nieuwsgieringen op afstand te houden is de wijk Nieuwenhove, waar de feiten plaatsvonden, vandaag afgesloten en is er een parkeerverbod tot middernacht. Aan de rand van de perimeter zijn vrienden van het 15-jarige slachtoffer samengekomen om de familie te steunen.