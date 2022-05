Renovatie aan cultuurcentrum Eeklo zal 2 miljoen euro meer kosten

De prijzen in de bouwsector schieten al een tijdje de hoogte in. "En dat is helaas te zien aan onze factuur", vertelt de schepen. "In overleg met de Raad van Bestuur en met de politieke fracties hebben we daarom afgesproken dat we de renovatie toch zullen uitvoeren, ondanks de verhoogde kost."

Eeklo zal deze zomer starten met verbouwing. "Als alles goed verloopt kan de eerste steen nog voor aanvang van het bouwverlof gelegd worden. Het hele project moet klaar zijn voor het einde van volgend jaar."