Russische troepen rukken op en "grote hoeveelheid" geleverde wapens vernietigd: de oorlog in het oosten van Oekraïne

In het oosten van Oekraïne hebben de Russische troepen verschillende dorpen ingenomen in de regio van Charkov en in de Donbas, zo meldt het Oekraïense ministerie van Defensie. Ook is een "grote hoeveelheid" wapens geleverd door de VS en Europa vernietigd door een raketaanval, laat het Russische ministerie van Defensie weten. In Rusland, net over de grens met Oekraïne, is een munitiedepot in brand gevlogen. De Oekraïense regering bevestigt, noch ontkent dat zij erachter zit.