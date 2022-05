Schotse runderen bestrijden Japanse duizendknoop in Borsbeek

Gallowayrunderen zijn donkere, kleine, harige koeien zonder hoorns. "We zetten ze al vijf jaar in, en niet enkel tegen de Japanse duizendknoop. We laten de koeien een bepaalde zone in de zomer begrazen. Met succes. De runderen zorgen voor veel variatie in ons natuurgebied. Ze houden de vegetatie op bepaalde plekken laag zodat er niet overal een groot bos ontstaat. Dat is goed voor de insecten en de biodiversiteit aan vogels en andere dieren", zegt van Ballaer.