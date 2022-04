Soedanese autoriteiten laten twee overheidsambtenaren vrij uit hoop de de protesten in het land te stoppen

Omar en Suliman werden in novemer 2021 al vrijgelaten als onderdeel van een deal met de eerste minister Abdalla Hamdok, die zijn functie had teruggekregen onder druk van Europa en de VS, maar aftrad in januari dit jaar omdat hij er niet in slaagde om de rust te doen terugkeren. Omar en Suliman werden samen met verschillende activisten in februari opnieuw opgepakt wanneer tegenstanders van de staatsgreep werden onderdrukt. Ze zijn nu weer vrijgelaten om het vertrouwen en de rust te doen terugkeren in het land.