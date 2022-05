Specialisten verwijderen asbest na instorting gevel Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is gisteravond nog begonnen met de sloop van het zwaar beschadigde restaurant Heerehuys in de Casinostraat. De zijgevel van het pand zakte plots weg nadat er graafwerkzaamheden plaatsvonden op een aangrenzend perceel. De schade was enorm en een deel van de woning dreigde in te storten. Experts zaten samen met een gespecialiseerde sloopfirma. Onder de dakpannen zat ook nog asbest dat eerst, mits de nodige veiligheidsmaatregelen, verwijderd moest worden.