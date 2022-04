Rode Duivel wordt ambassadeur van speelplein Hobbyland in Genk: “Het plein is een legende”

“Dit is de beste plaats van Winterslag”, zegt Talha Tanrioven terwijl hij een bal uit de goal probeert te houden. “Voetbal is voor ons een hobby, vandaar waarschijnlijk dat het pleintje Hobbyland heet. Tot twee jaar geleden was het hier erg druk elke avond bij mooi weer met 20 tot 30 mensen die hier aan het spelen waren.” Voor de jongeren die hier met de bal spelen is voetbal belangrijk. “Winterslag, dat is voetbal”, vertelt Moreno. “Maar het pleintje hier is wat onderkomen door vandalisme. De platen aan de zijkant zijn helemaal kapot en er is veel graffiti. Het wordt tijd dat het pleintje wordt aangepakt.”