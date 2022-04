Thuisacteur Wim Stevens organiseert een benefiet voor zijn ouders: "Ze zijn hun huis kwijt na een brand"

Het Antwerpse theatergezelschap Het Prethuis speelt vanavond een benefietvoorstelling in Torhout. Wim Stevens - of Tom uit het één programma Thuis - speelt mee. Het is voor hem een speciale voorstelling. Want zijn ouderlijk huis in Torhout is vorig jaar volledig afgebrand. Zijn ouders zijn alles kwijt.

"Op 8 februari kreeg ik het nieuws dat er brand was in het huis van mijn ouders", vertelt Wim Stevens. "Zij zijn heelhuids kunnen ontsnappen, maar er was enorm veel schade. Dan hebben mijn collega's beslist om met de voorstelling waarmee we aan het toeren waren, een benefietvoorstelling te spelen en dat het geld aan mijn ouders te geven. In aanwezigheid en voor mijn ouders. Een fantastisch initiatief, waar ik hen heel dankbaar voor ben."