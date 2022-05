Tiegembos in Anzegem krijgt complete make-over

"Het Sint-Arnolduspark", zo heet het park officieel, maar bij de meeste mensen klinkt "Tiegembos" veel bekender in de oren. Het park was tot 40 jaar geleden een echte trekpleister in de streek. Kinderen kwamen er op schoolreis en de dagjestoeristen kwamen niet alleen uit de regio Kortrijk, maar ook uit de buurt van Doornik en Rijsel. Kinderen waren dol op de grote glijbaan en de kunstmatige grotten. Maar die glorietijd ligt al een tijdje achter ons en de horecagebouwen raakten verouderd. De laatste jaren was er regelmatig een pop-up-bar, maar het park had nood aan een duurzame oplossing.

De gemeente Anzegem ging op zoek naar nieuwe uitbaters en kende na een selectieprocedure een concessie van 50 jaar toe aan Sofie Saesen en Pieter-Jan Vanschamelhout. Voor Pieter-Jan is Tiegembos vertrouwd terrein. Hij heeft er als kind uren gespeeld, want zijn grootouders woonden vlakbij. Nu is het gedaan met spelen: de komende jaren wil hij er samen met Sofie opnieuw iets moois van maken. De twee vervallen horecagebouwen worden samen één brasserie, er komt een zaaltje voor feestjes tot 100 man, het jeugdverblijf wordt opgefrist en van de conciërgewoning willen ze een Bed and Breakfast maken. Tegen de lente van 2024 willen ze van start kunnen gaan met de brasserie.

Of Pieter-Jan nog 50 jaar de pintjes zal tappen? "Waarom niet?", lacht hij. "Nee, de gemeente heeft dit goed gezien. Het is een heel zware investering en dit concept heeft een langetermijnvisie nodig. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de komende generaties kunnen blijven genieten van dit park."

De gemeente Anzegem blijft instaan voor het onderhoud van het park. De gemeente wil het park ook toegankelijker maken voor mensen met een beperking.