Renovatie van begijnhof in Hasselt zou tegen Virga Jessafeesten in 2024 rond moeten zijn

Hoe het vernieuwde begijnhof er zal uitzien, was al een tijdje bekend: de begijnhuisjes en de kerkruïne worden gerenoveerd. Daarnaast komt er een spiegelvijver en een uitkijktoren van 24.5 meter hoog vanwaar je een mooi zicht hebt over de stad.

"De muren van de kerkruïne worden opnieuw zichtbaar gemaakt, met een waterspiegel die de kerkruïne zal reflecteren", zegt gedeputeerde Igor Philtjens. "Het begijnhof heeft ook 12 bijna identieke woningen en een hoekhuis, dat ingericht zal worden als ontmoetingsplek. De faculteit architectuur van de UHasselt zal zich, na de renovatie, ook in het begijnhof vestigen."

De tuin in het begijnhof moet een groene long worden voor Hasselt en zal beter toegankelijk worden gemaakt. "Er zal een doorgang zijn via het poortgebouw én via het Jenevermuseum in de Witte Nonnenstraat, zodat iedereen van die tuin kan genieten."