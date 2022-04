Vakbonden en werkgevers niet tegen kortere zomervakantie, maar "nu niet het juiste moment"

"Het schooljaar reorganiseren is een complex gegeven", zegt SERV-voorzitter Hans Maertens. "Het gaat niet alleen over de leerkansen van onze kinderen maar ook over de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, over ouders de mogelijkheid geven om betaald werk te verrichten, over de gevolgen op productie en dienstverlening van onze ondernemingen, enzovoort. Al deze puzzelstukjes moeten we weloverwogen leggen om voldoende draagvlak te krijgen voor zo'n ingrijpende hervorming."