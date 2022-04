Verliest Hongarije binnenkort Europese subsidies? Commissie neemt "historische" beslissing en start procedure

Hongarije is het eerste en voorlopig ook het enige land dat op deze manier wordt aangepakt. De Europese Commissie had in november, in het kader van deze verordening, ook een vragenlijst naar Polen gestuurd (over de omstreden hervormingen van het gerechtelijk apparaat). Tegen Polen wordt de procedure echter (nog) niet opgestart. Mogelijk omdat het moeilijker aan te tonen is dat de financiële belangen van de Europese Unie er worden geschaad. Maar er spelen misschien ook andere overwegingen: Polen vangt enorm veel Oekraiënse vluchtelingen op. Mogelijk oordeelt de Commissie dat dit niet het beste moment is voor een openlijke ruzie met de Poolse regering over de rechtsstaat.