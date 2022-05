Tuinrobot houdt Kortrijkse sportvelden onkruidvrij met camera's en gps-verbinding

De komende maanden wordt de Violette getest op drie sportvelden in Rollegem en Marke. “We verdelen de sportvelden in twee zones. De ene zone bewerken we met de Violette. Daar houden we alle resultaten van bij. Elke maand monitoren we het onkruid. Bij de andere zone zetten we Violette niet in. In september vergelijken we dan het resultaat”, zegt Dieter Vanhamme van de Kortrijkse Sportdienst.