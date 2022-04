Vlaamse Overheid investeert bijna 17 miljoen euro in psychiatrisch ziekenhuis 'Sint-Kamillus' in Bierbeek

De Vlaamse overheid gaat 16.600.000 euro investeren in nieuwe infrastructuur voor het psychiatrische ziekenhuis Sint-Karmellus in Bierbeek. Dat is goed voor 60 nieuwe bedden in een nieuw gebouw. In totaal trekt de overheid zo’n 1 miljard euro uit voor de bouw van nieuwe ziekenhuizen en psychiatrische instellingen in Vlaanderen.