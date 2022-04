Wekelijkse markt van Londerzeel krijgt nieuwe locatie

De wekelijkse markt in Londerzeel krijgt een nieuwe locatie in de Kerkstraat, Markt en Brusselsestraat. Door de coronacrisis en de werken aan de kasseien in de dorpsstraten verhuisde de markt destijds noodgedwongen naar het Heldenplein. Die kan nu terug gebruikt worden als parking voor de marktbezoekers.