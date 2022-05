7 nieuwe richtingen op Busleyden Atheneum Mechelen: wervingsdag voor 30 nieuwe leerkrachten

Ondanks het grote tekort aan leraren, zijn ze in het Busleyden Atheneum alvast tevreden met de interesse voor de wervingsdag. "De opkomst is toch wel een succes. Er komen vanmiddag een 70-tal geïnteresseerden langs. Dat voelt toch al fijn aan. We weten natuurlijk niet of die allemaal bij ons zullen willen starten, maar door die grote opkomst zijn we toch wel hoopvol."