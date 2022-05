Wilde rozentuin op terril van Beringen is een succes: nog 100 struiken extra aangeplant

"Tijdens mijn wandelingen op de terril zag ik dat daar al veel rozenstruiken stonden", begint Michel Oyen van de vzw Rozenkring. "Zo kwamen we op het idee om te experimenteren met oudere variëteiten van rozen op de terril. Wij zijn dan gestart met een bodemanalyse en toen bleek dat de pH-waarde veel te hoog was. Maar dankzij speciale meststoffen zijn we toch aan het avontuur kunnen beginnen. Nu kunnen we spreken van een succes. De bloemknoppen zien er momenteel al heel goed uit. We krijgen binnenkort een mooie bloeiende berg te zien."