Politieke bom in Zele: bestuur zet schepen uit ambt en zoekt nieuwe coalitiepartner

De fractie van Leefbaarder Zele stemde mee met de oppositie en dat is bij CD&V in een verkeerd keelgat is geschoten. "We hebben vastgesteld dat schepen Francis De Donder het geweer van schouder veranderde toen er protest kwam op het plan voor een nieuw circulatieplan", zegt de burgemeester. De Donder en zijn partij stemden tegen die plannen.

CD&V heeft de man daarom uit al zijn bevoegdheden ontzet. Ze werden voorlopig verdeeld onder de CD&V-schepenen. De Donder blijft officieel wel schepen. CD&V wil nu een alternatieve meerderheid vormen met een andere partij of andere partijen.