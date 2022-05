2.000 leerlingen van scholen in Sint-Niklaas doen mee aan autoloze schooldag

In Sint-Niklaas nemen bijna alle scholen vandaag deel aan autoloze schooldag. Zo willen de scholen hun leerlingen motiveren om het hele jaar door op een meer milieuvriendelijke manier naar school te komen. "Het is opvallend hoeveel leerlingen doorgaans met de auto worden afgezet, terwijl de afstand die ze moeten afleggen eigenlijk niet zo groot is", zegt initiatiefnemer Jordy Van der Heyden van Basisschool Sint-Camillus.