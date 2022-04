Doet de "skip-intro" knop op Netflix ons net langer naar series kijken?  

Neem nu de razendpopulaire serie "Friends" over zes vrienden uit het New York van de jaren 90 die lief en leed delen. De kans dat je intussen al met "I'll Be There for You" van The Rembrandts in je hoofd zit, is ongetwijfeld groot. "Als je zes of zeven keer dat iconische begindeuntje van "Friends" hoort passeren, ga je je misschien schuldig voelen dat je al zolang in de zetel ligt te stinken", lacht Borloo. "Als je de intro skipt, ben je je daar niet meer van bewust. De outro wordt er dan nog eens automatisch afgesneden en je komt in een tijdsloop terecht die eindeloos kan duren."