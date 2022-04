Gents actieplan voor tekort aan studentenkoten: "matchmaking" tussen locaties en ontwikkelaars

Op 20 jaar tijd groeide de studentenpopulatie in Gent aan met 34.000 studenten. En dan zijn de uitwisselingsstudenten daar nog niet bijgerekend. In dezelfde periode kwamen er slechts 3.800 erkende studentenkamers bij. Contrasterende cijfers, die bewijzen wat studenten al jarenlang aankaarten: er is een extreem groot tekort aan koten in de stad. Het tekort drijft bovendien de huurprijzen omhoog en heeft ook als gevolg dat kotstudenten toevlucht zoeken in gezinswoningen. Dat zet de Gentse woonmarkt dan weer onder druk.