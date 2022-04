Assisenproces in Tongeren over de moord op Luana ligt stil, na wrakingsverzoek van de verdediging 

De zitting is vanmorgen meteen geschorst. Tot grote verrassing van Philip Daeninck, de advocaat van een van de burgerlijke partijen. "Coup de théatre, normaal gezien waren we vandaag begonnen met de pleidooien. Maar de voorzitter heeft ons vanmorgen meteen gezegd dat er een verzoekschrift is ingediend."

De voorzitter van het assisenproces heeft 48 uur de tijd om een beslissing te nemen. Hij kan de reden tot wrakingsverzoek aanvaarden en dan moet hij als voorzitter vervangen worden, en moet er ook een nieuw proces worden georganiseerd. "Of ik aanvaard als voorzitter de reden niet en dan moet het Hof van Cassatie zich over het verzoek buigen", legt voorzitter Dirk Thys uit. "Als het Hof van Cassatie vindt dat de reden niet terecht is, zullen we de debatten hernemen."