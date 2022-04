Auto's belanden op hun dak en op de zijkant in Antwerpse ochtendspits

Vanmorgen zijn er op de snelwegen rond Antwerpen verschillende ongevallen gebeurd. Die veroorzaakten een moeizame ochtendspits. Het begon met een ongeval op het viaduct van Wilrijk op de A12. "Maar vooral de twee volgende ongevallen maakten de spits extra zwaar", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

"Op de E313 in Wommelgem richting Hasselt is een auto op zijn dak beland na een aanrijding met een vrachtwagen. Lange tijd was er maar één rijstrook vrij. Even later in Rumst op de E19 richting Antwerpen deed een auto een fout maneuver waardoor hij op de op zijkant terechtkwam. De afrit Rumst was lange tijd versperd." De bestuurder van de auto gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.