Een ferryboot in de haven van Marseille, die normaal tussen het Franse vasteland en Tunesië en Algerije vaart, is al meer dan een maand omgevormd tot drijvend hotel voor 750 Oekraïense vluchtelingen. De bar werd een kinderkamer en alle bordjes zijn vertaald naar het Oekraïens. Het zijn vooral vrouwen en kinderen die hun intrek hebben genomen in één van de 500 kajuiten.