Genkse bibliotheek start met test om ook zonder personeel open te kunnen blijven

De test in de bibliotheek van Genk om ombemand open te zijn, is nog maar net gestart. Maar de eerste reacties zijn er al en die zijn positief. "Jonge gezinnen zeggen bijvoorbeeld dat ze zes uur niet halen en dat ze nu, doordat we langer open zijn, op hun gemak door de bib konden om boeken te zoeken", zegt Geertje Descheemaker van de Genkse bibliotheek. En vooral meer tijd hebben blijkt een motivatie om voor of na de normale openingsuren langs te komen. "De tijd ging wat trager precies, ik had de indruk dat ik veel meer tijd had om rond te neuzen", klinkt het.

"De bib in Genk is na de eerste opening zonder personeel ook netjes achtergelaten", getuigt de bibliothecaris. "Alles is goed verlopen, er is niks foutgelopen, maar het was ook maar de eerste dag", zo gaat ze verder. De testperiode loopt tot eind juni.

Als de evaluatie van het project positief is, kan het systeem effectief ingevoerd worden. Maar dan moet er technisch wel nog heel wat gebeuren. En dan moet er ook geïnvesteerd worden. Het is dus nog even afwachten of de Genkse bib volgend jaar ook echt een Open Plus bibliotheek wordt.