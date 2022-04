Bpost stuurt na inzamelactie 140 ton hulpmiddelen naar Oekraïne

Een maand na de inval van Rusland in Oekraïne, startte Bpost met een inzamelactie. Dat deed het bedrijf na een roep om hulp van het Oekraïense postbedrijf Ukrposhta, gericht aan Europese collega's. Al wie producten wou schenken, kon die de afgelopen maand binnenbrengen in een van de 657 postkantoren in ons land.