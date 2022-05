Brand bij metaalverwerkingsbedrijf Cools zorgt voor veel rookontwikkeling in Oostende

Laat in de namiddag brak er brand uit in enkele containers van het metaalverwerkingsbedrijf Cools in de Klokhofstraat in Oostende. Toen de brandweer massaal ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit tot ver boven de containers. “Bij een industriebrand rukken we standaard met de grote middelen uit”, zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken. "Ook brandweerpost Gistel stuurde een grote tankwagen naar het bedrijf om ons te versterken."

De containers waren allemaal gevuld met ijzerwaren. "Waarschijnlijk zijn de olie- en vetresten, die vaak aan het ijzer blijven hangen, beginnen branden door de warmte van de snijwerkzaamheden. Met een kraan moesten we hoop per hoop het ijzer uit de containers halen om dat telkens te blussen. Daardoor kregen we de brand gelukkig vlug onder controle", gaat brandweerkapitein Van der Veken verder.

Het waren de rubberen autobanden in de container, die zorgden voor de vele rook. Maar er waren geen chemicaliën bij betrokken, dus was er geen probleem voor de buurtbewoners.