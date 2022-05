School in Leopoldsburg doet mee aan Buitenlesdag op eigen vergroende speelplaats

MOS Vlaanderen begeleidt scholen rond duurzaamheid en bij de vergroening van de schoolomgeving, en helpt hen met de subsidieaanvraag voor die vergroening. Karel Coenen, MOS-begeleider voor het basisonderwijs in Limburg, heeft de school in Leopoldsburg op die manier begeleid. "Zo'n vergroeningsproject is veel werk en kost veel geld", vertelt hij. "Daarom dat we hen vanuit de provincie willen ondersteunen. Wij als begeleiders zorgen er samen met de school voor dat de vergroening op maat van de school en gericht gebeurt." Coenen is ook voorstander om lessen te organiseren rond die vergroening, niet enkel op Buitenlesdag.

Er zijn nog te veel schoolomgevingen die als het ware bestaan uit één grote betonnen blok, vindt MOS Vlaanderen. Al is er wel een trend gaande. "Steeds meer scholen vragen subsidies aan om hun speelplaats te vergroenen, dus er wordt aan gewerkt", vertelt Coenen. "Het heeft zo veel voordelen: de kinderen komen meer tot rust, het is gezonder voor het kind en de omgeving, en ze kunnen op een rijkere en risicovollere manier spelen." Ook dat laatste is volgens de MOS-begeleider een goede zaak. "Het komt hun ontwikkeling ten goede."