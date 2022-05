Cannabisplantage ontdekt in villa in Tongerlo: 2 Albanezen aangehouden

De Politiezone Zuiderkempen heeft maandag een wietplantage ontdekt in een villa in Tongerlo. Na enkle tips over verdachte handelingen werd een onderzoek gestart. Bij de inval in de villa vonden politie en parket 1.182 kweekpotten verspreid over 8 kamers. Er werd ook 8,5 kilogram cannabis in beslag genomen. Vermoedelijk was er recent geoogst.

De politie kon bij de huiszoeking twee mannen ter plaatse oppakken. De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de twee Albanezen van 23 en 27 jaar aangehouden op verdenking van het telen van cannabis. Morgen verschijnen ze voor de raadkamer.