Comeback van de kotmadam in Gent? Stad onderzoekt soepelere regels: "Alle beetjes helpen"

De stad Gent wil koste wat kost het aantal kwalitatieve studentenkamers omhoog in de stad. Er is een tekort van naar schatting 10.000 kamers. De stad stelde een kotenplan op dat vandaag is voorgesteld. Opvallend genoeg is daar ook een rol weggelegd voor "de kotmadam". Het "hospitawonen" maakt een erg klein deel uit van het kotenaanbod maar toch wil de stad de uitbouw stimuleren. "Alle beetjes helpen", klinkt het.