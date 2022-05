Geen asbestrisico voor omwonenden na brand in kloostertuin Tildonk

"De asbestdeskundige heeft verschillende kleefstalen genomen en luchtmetingen uitgevoerd in de kloostertuin en op de speelplaats van het Sint-Angela-instituut", staat te lezen in een persbericht van de gemeente Haacht. "De kleefstalen onderzoeken of er asbeststof op gladde oppervlaktes zit en de luchtstalen meten of er asbest aanwezig is in de lucht. Beide stalen zijn negatief. Dat betekent dat de verspreiding van asbest beperkt is tot de directe omgeving van de brandhaard. Voor omwonenden is er dus geen risico. De kloostertuin, waar groenten en fruit in geteeld wordt, blijft gesloten voor het publiek zolang de sanering van de tuin niet is gebeurd."