Ex-Miss België Ilse De Meulemeester veroordeeld voor valsheid in geschriften

Onderneemster en voormalig Miss België Ilse De Meulemeester is door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor valsheid in geschriften. Voor het witwassen van in totaal 286.104 euro werd ze vrijgesproken. De Meulemeester werd eenvoudig schuldig verklaard en kreeg geen straf opgelegd. Het openbaar ministerie had nochtans vijftien maanden cel gevraagd.

De zaak heeft te maken met een aanslepend conflict tussen De Meulemeester en de eigenaar van de bekende Antwerpse frituur Number One. Die was een grote fan van de ex-miss en belaadde haar met cadeaus. Toen de band vertroebelde zou De Meulemeester hem onder druk hebben gezet om geld, goud en luxegoederen te blijven geven. Volgens de frituureigenaar voor een totaal van 2,8 miljoen euro.

Tijdens het onderzoek werden er volgens de procureur verdachte financiële transacties vastgesteld. "Die transacties kunnen niet door De Meulemeesters legale, officiële inkomen verantwoord worden, want haar belastbaar inkomen bedroeg in die periode 0 euro. De uitleg die ze gaf, hield ook geen steek. Ze stelde bovendien valse stukken op om de illegale oorsprong van de gelden te kunnen verdoezelen", zei de procureur tijdens de pleidooien.

De rechtbank volgde die logica voor de valsheid in geschriften, maar niet voor het witwassen. De frituureigenaar werd vorig jaar al veroordeeld tot twee jaar met uitstel voor belaging en bedreiging van Ilse De Meulemeester.