Expertengroep moet economie door noodweer helpen loodsen

Heel wat bekende namen in de expertengroep die de regering gaat begeleiden. De professoren Paul De Grauwe en Koen Schoors bijvoorbeeld of Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Daarnaast ook nog Mathias Dewatripont, een econoom van de Brusselse ULB en lid van het directiecomité van de Nationale Bank, de Naamse econoom Philippe Defeyt, economen Sarah Vansteenkiste en Bertrand Candelon, of Sophie Geeroms, een vertegenwoordigerster van de e-commercesector.

Hoe kan het anders: de politieke kleur van die expertengroep past wonderwel bij die van de Vivaldi-regering. Pierre Wunsch bijvoorbeeld is een man van de MR, ook Paul De Grauwe en Koen Schoors hebben een blauwe stempel (al is dat tegelijkertijd heel erg relatief en misschien zelfs niet langer van toepassing), Dewatripont wordt als PS'er gelabeld ook al is hij een gelauwerd econoom, Defeyts richtte ooit Ecolo mee op en Geeroms was in een vorig leven kabinetsmedewerkster van Vlaams liberaal Guy Verhofstadt.



Deze namiddag zal premier Alexander De Croo het groepje voorstellen, dat de regering zal moeten adviseren over mogelijke maatregelen om de economische crisis te tackelen. Wat hoe dan ook een heikele opdracht wordt: want de uiteindelijke belissingen liggen bij de politiek, en naar alle verwachting zullen die de komende maanden nog flink bakkeleien over welke economische marsrichting we moeten volgen.