Feestje gepland? In Bierbeek kan je een "feestremork" huren gevuld met feestattributen

In Bierbeek kunnen buurtcomités, welzijnsinstellingen en verenigingen de "feestremork" huren. Dat is een uitleenbare aanhangwagen die gevuld is met een basis aan feestartikelen. “De buurtcomités organiseren jaarlijks meer dan 30 feestjes, dus de feestremork komt zeker van pas”, vertelt burgemeester Johan Vanhulst (CD&V).