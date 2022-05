10.000 uitnodigingen voor kaas- en wijnavond kwijt in Beersel: "Hopelijk blijven we niet met onze kaas zitten"

De lokale "Lijst Burgemeester" in Beersel organiseert morgen en overmorgen een kaas- en wijnavond, maar 10.000 uitnodigingen daarvoor gingen verloren bij het versturen. De partij zit nu met de handen in het haar. "Hopelijk vallen de nieuwe flyers nog bij iedereen op tijd in de bus en blijven we niet met onze kaas en wijn zitten."