Russische dolfijnenkooien gespot in Oekraïne: waarom net zeezoogdieren voor militaire operaties worden ingezet

Dat dolfijnen een belangrijke militaire taak op zich nemen, kan misschien gek klinken, maar het verleden leert dat ze wel al vaker werden ingezet. Drie jaar geleden vonden vissers in Noorse wateren bijvoorbeeld een Beloega, een witte dolfijn, met vermoedelijk Russisch spionagemateriaal om de nek. Een jaar later toonde satellietbeeld ook de vermeende inzet van Russische dolfijnen in de haven van Tartus in Syrië. De drijvende kooien leken sprekend op die in Sebastopol.

Een recente trend is het in elk geval niet. Al in de jaren zestig, toen de Koude Oorlog volop begon te woeden, ontwikkelde het Amerikaanse leger de eerste trainingsprogramma's voor dolfijnen, zeeleeuwen en walvissen. De dieren werden gebruikt om onder andere vijandige duikers en zeemijnen op te merken. Aangenomen wordt dat in de jaren tachtig de Amerikanen ongeveer honderd getrainde dolfijnen hadden. Ook de Sovjet-Unie had haar eigen trainingsprogramma's.

Volgens USNI News is de bewuste dolfijnengroep trouwens een product van de Sovjet-Unie, maar kwam die in Oekraïense handen toen de Unie in 1991 uit elkaar viel. Toen Rusland in 2014 de Krim annexeerde had het Russisch leger weer de controle over de dolfijnen.