Gedetineerden trainen honden met gedragsproblemen: “Ik help de hond en mezelf om socialer te worden”

Belgian Cell Dogs is special opgericht om honden uit het asielcentrum te selecteren om ze te laten trainen door gevangenen. “Het gaat heel goed, ondanks de drukte nu”, vertelt begeleidster Jenna enthousiast. “Het werkt van beide kanten, niet alleen voor de honden, ook de gevangenen hebben er wat aan.” Ook voor de gedetineerden is het een positieve ervaring. “Voor de gedetineerden is het een mooie kans om competenties op te doen”, vertelt gevangenisdirecteur Anca Wauters. “Maar ook dat ze eens een keer uit hun cel mogen en iets positiefs kunnen doen voor de maatschappij waardoor hun eigenwaardegevoel zal stijgen.”